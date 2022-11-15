"السعيد".. تحدى إعاقته بالتقاط أكثر من 5 آلاف صورة والمشاركة في 50 معرضًا

يجد الشاب أحمد السعيد من ذوي الإعاقة، متعته وشغفه الكبير في التصوير الذي دخل عالمه بالصدفة؛ حيث يقتنص بعدسته أجمل اللقطات باحترافية عالية اكتسبها خلال 8 سنوات، التقط خلالها أكثر من 5 آلاف صورة، وشارك في أكثر من 50 معرضًا متغلبًا على ظروفه وإعاقته، متسلحًا بعزيمته ومثابرته.