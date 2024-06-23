رمالٌ ناعمة ومياهٌ صافية.. "شاطئ شرم أبحر بجدة".. قصة المتعة وسحر الطبيعة

فيما يميّز الشاطئ ويجذب الزوّار إليه رماله الناعمة ومياهه التي تخلو من الصخور أو من أي عائقٍ يشكّل خطراً على مرتاديه؛ الأمر الذي جعل الأطفال قبل الكبار يتسابقون على تجربة السباحة وقضاء جُل وقتهم في مياه الشاطئ، بجانب هدوء المكان الذي يتميز به الشاطئ، وممارسة رياضة السباحة والاسترخاء.