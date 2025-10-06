"الجبر": الرياض تُعيد تعريف المدينة الحديثة عبر إدارة ذكية بمعايير إنسانية

تؤكد الكاتبة الصحفية نوال الجبر أن الرياض تمضي بثبات نحو إعادة تعريف مفهوم المدينة الحديثة، عبر مشروعها الجديد «تحوّل الرياض البلدي»، وأنه في قلب التحولات الوطنية الكبرى التي تشهدها المملكة عبر رؤية 2030، حيث يشكّل نقلة نوعية في إدارة العاصمة وخدمة سكانها، لتتحول الرياض نحو مدينة عالمية بمعايير إنسانية.
وفي مقال بعنوان "تحوّل الرياض" بافتتاحية صحيفة "الرياض"، تقول الجبر إنه "ليس مجرد تطوير إداري أو تحسين تقني، بل تحوّل في الفكر والإدارة يعكس طموح مدينة تتعامل مع المستقبل"، وتضيف: "جودة الحياة تبدأ من حسن الإدارة قبل المشروعات الكبرى".
يؤسس المشروع لمرحلة جديدة من "اللامركزية الذكية" عبر خمسة قطاعات خدمية ميدانية، مدعومة بجهاز مركزي إشرافي. وتوضح الجبر أن هذا النموذج "يتيح سرعة الاستجابة، ويعزز المساءلة والشفافية"، مشيرة إلى أن "المواطن والمقيم باتا يجدان البلدية في قلب الحي لا في أطراف المدينة".
يعتمد التحوّل على "التحول الرقمي الشامل وتوظيف البيانات الذكية"، ليصبح القرار البلدي "مبنيًا على الواقع لا على التقديرات". وتختتم الجبر قائلة: "الرياض اليوم لا تتحول فحسب، بل تعيد تعريف علاقتها بسكانها... لتكون مدينة تُدار بالعقل وتُبنى بالقلب".