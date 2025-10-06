"الجبر": الرياض تُعيد تعريف المدينة الحديثة عبر إدارة ذكية بمعايير إنسانية

تؤكد الكاتبة الصحفية نوال الجبر أن الرياض تمضي بثبات نحو إعادة تعريف مفهوم المدينة الحديثة، عبر مشروعها الجديد «تحوّل الرياض البلدي»، وأنه في قلب التحولات الوطنية الكبرى التي تشهدها المملكة عبر رؤية 2030، حيث يشكّل نقلة نوعية في إدارة العاصمة وخدمة سكانها، لتتحول الرياض نحو مدينة عالمية بمعايير إنسانية.