هل هناك خطوط حمراء؟.. التحدث العلني للمحامين عن الجوانب الحساسة للقضايا الزوجية

في المقابل، يحذر البعض من أن تقييد حديث المحامين بشكل مفرط قد يحد من قدرة الأفراد، وخاصة النساء، على معرفة حقوقهم القانونية وحمايتهم من أي تجاوزات أو ظلم قد يتعرضون له. ولذلك، يطالب هؤلاء بإيجاد توازن بين حرية المحامي في تقديم النصيحة القانونية وضرورة المحافظة على خصوصية الحياة الأسرية وعدم تحريض طرف ضد الآخر بشكل غير مباشر.