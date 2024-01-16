وزير الخارجية: وقف إطلاق النار في غزة ضرورة ليكون نقطة انطلاق نحو سلام دائم ومستدام

أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أنه يجب وقف إطلاق النار في غزة؛ ليكون نقطة انطلاق نحو سلام دائم ومستدام.
وقال الأمير فيصل بن فرحان أمام الجلسة العامة التي جاءت تحت عنوان "تأمين عالم مضطرب" في منتدى دافوس العالمي: إن عدد القتلى المدنيين بلغ نحو 30 ألفًا. مبينًا أن القيود على المساعدات الإنسانية ما زالت مستمرة، ومؤكدًا أن ما تقوم به إسرائيل الآن يُعرّض آفاق السلام والأمن الإقليميَّين للخطر.
وأوضح أن السلام الإقليمي يشمل إسرائيل، ولكن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال السلام للفلسطينيين، وإقامة الدولة الفلسطينية.