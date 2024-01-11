"التجارة": منظومة التشريعات تَطورت في 2023 بسريان نظام الشركات وصدور لائحته

وشهدت بداية العام 2023م، سريانَ نظام الشركات الجديد، وصدور لائحته التنفيذية ليُسهم في تطوير البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة وفق أفضل الممارسات العالمية، وتكمن أهمية النظام في تسهيل تأسيس الشركات واستدامتها وتوسعها، وتشجيع الاستثمار الجريء، ومعالجة جميع التحديات التي تواجه الشركات لا سيما العائلية وريادة الأعمال.