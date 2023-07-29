في ظل جهودها المتواصلة.. المملكة تشارك العالم الاحتفاء بيوم مكافحة "الاتجار بالأشخاص"

وينصّ نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة، على معاقبة كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة، أو بغرامة لا تزيد علـى (مليـون) ريال أو بهما معًا، وتُشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على الحالات التالية: إذا ارتكبت الجريمةَ جماعةٌ إجرامية منظمة، ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وضد طفل؛ حتى ولو لم يكن الجاني عالمًا بكون المجني عليه طفلًا، أو إذا استعمل مرتكبها سلاحًا، أو هدد باستعماله، وإذا كان مرتكبها زوجًا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه إذا كان مرتكبها موظفًا من موظفي إنفاذ الأنظمة، بالإضافة إلى "إذا كان مرتكبها أكثر من شخص، أو كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية وترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه، أو إصابته بعاهة دائمة".