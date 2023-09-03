زراعة القوقعة في 90 دقيقة.. "تخصصي الدمام" يعيد السمع لـ15مريضًا في 6 أشهر

أنهى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، خلال النصف الأول من العام الجاري 2023م، معاناة 15 مريضًا يعانون من فقدان السمع؛ وذلك بزراعة قوقعة للأذن لهم.
وأوضح المستشفى، أن برنامج زراعة القوقعة يضم فريقًا متكاملًا يشمل جراحين وأخصائيين في مجالات السمع والتخاطب والنفسية والجينات؛ مشيرًا إلى أن عملية زراعة القوقعة تستغرق ساعة ونصفًا للجهة الواحدة؛ مؤكدًا أن زراعة القوقعة مخصصة للأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع الحسي العصبي، والذين لا يستفيدون من استخدام أجهزة السمع التقليدية.
يُذكر أن عدد المستفيدين من عيادات الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي 2023م، ما يقارب 4195 مستفيدًا.