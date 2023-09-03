زراعة القوقعة في 90 دقيقة.. "تخصصي الدمام" يعيد السمع لـ15مريضًا في 6 أشهر

وأوضح المستشفى، أن برنامج زراعة القوقعة يضم فريقًا متكاملًا يشمل جراحين وأخصائيين في مجالات السمع والتخاطب والنفسية والجينات؛ مشيرًا إلى أن عملية زراعة القوقعة تستغرق ساعة ونصفًا للجهة الواحدة؛ مؤكدًا أن زراعة القوقعة مخصصة للأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع الحسي العصبي، والذين لا يستفيدون من استخدام أجهزة السمع التقليدية.