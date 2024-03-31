ماء زمزم يروي عطش الصائمين بالمسجد الحرام.. روحانية وبئر مباركة

ولماء زمزم المبارك فضل عظيم؛ فهي بئر مباركة وماؤها مبارك؛ ففي الحديث: "ماء زمزم لما شرب له"، كما يستحبّ عند شربه الدعاء: "اللهم إني أسألك عِلمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاءً من كل داء".