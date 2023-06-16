"المانجا والأنمي".. شعبية كبيرة بين أوساط المجتمع في ظلّ المزج بين الترفيه والتعلم

ونحو تحقيق مستهدفات جودة الحياة في قطاع الترفيه ضمن رؤية السعودية 2030، يأتي معرض "إكسبو" معرض الأنمي والمانجا، الذي يُعدّ أكبر معرض في الشرق الأوسط؛ حيث حظي هذا المعرض بإقبالٍ كبير من السياح من مختلف أنحاء العالم، وعلى المستوى الدولي تأتي منطقة "أنمي تاون" اليابان، في العاصمة الرياض، وتحديدًا في "بوليفارد وورلد"، بصفتها أكبر مدينة أنمي في العالم، وتحتوي على أربع مناطق تتمثّل في: "أنمي فيرس ستريت"، و"ناكميس ستريت"، و"ماتسوري مارين"، و"شيبويا"، واحتضن مسرحها مهرجان "ساكورا ميوزيك"، الذي يُنظّم للمرة الأولى خارج اليابان.