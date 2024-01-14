"الالتزام البيئي": بدء تحديث القائمة المبدئية لمستثمري النشاطات البيئية وتوحيد إصدار التصاريح

من جانبه، أكد مدير إدارة التصاريح في المركز المهندس عبدالله الكعبي، أن توحيد إجراءات إصدار التصاريح في المركز هو أحد أهداف الإدارة خلال عام 2024، ويتضمن ذلك إعداد نماذج موحدة لمراجعة وتقييم الدراسات البيئية وخطط الإدارة البيئية، وتطوير وتسريع إجراءات إصدار وتجديد التصاريح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، كما يعمل المركز أيضًا على وضع استراتيجية عامة لزيادة نسبة الامتثال لإصدار التصاريح البيئية اللازمة للمنشآت.