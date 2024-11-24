النقل الخارجي الجديد.. متاحٌ طوال العام ويسمح لمُعلمي العقود داخل المناطق

وتمّ بناء عناصر المفاضلة على مبدأ الكفاءة والجدارة، حيث تضمنت معايير المفاضلة عناصر للنمو المهني؛ كساعات التطوير المهني والرخصة والرتبة التعليمية، وتعزيزاً لقيم الأداء تضمنت درجة الأداء الوظيفي والغياب، وتقدير للعمل التطوعي اعتمد عنصر ساعات التطوع، كما اشتملت المعايير نقاطاً لسنة التقديم لمَن تقدّم للنقل الخارجي قبل عام ١٤٤٣هـ، ونقاط الخدمة تقديراً لخدمة المعلم.. إضافة إلى نقاط للمشرف التربوي ومدير المدرسة، في حين يتيح لمُعلمي العقود للأعوام الثلاثة الأخيرة النقل داخل إدارات التعليم.