النقل الخارجي الجديد.. متاحٌ طوال العام ويسمح لمُعلمي العقود داخل المناطق

يعمل نظام النقل الخارجي والداخلي الجديد "فرص"، على سد الاحتياج، وفق الفرص المُعلنة على مستوى وزارة التعليم وإدارات التعليم والمدارس ومعاهد وبرامج التربية الخاصة الحكومية، مستندة إلى الكفاءات والجدارات.
يستهدف البرنامج جميع موظفي الوزارة ممَّن تنطبق عليهم الشروط المُعلنة على أن يُتاح التقديم للمعينين بنظام العقود اللائحية للفرص داخل نطاق إدارة التعليم العامة؛ بشرط وجود تقييم أداء وظيفي للعامين الدراسيين السابقين.
وتتنوّع الفرص الوظيفية على مستوى المدارس من مُعلمين (وفق التخصُّص والمرحلة)، والتشكيلات المدرسية، والتشكيلات الإشرافية، وغيرها من الوظائف الإدارية حسب الاحتياج، ويكون الاطلاع على تفاصيل الإعلان والتقديم من خلال حساب المستفيد في النظام الإلكتروني المعتمد.
وتمّ بناء عناصر المفاضلة على مبدأ الكفاءة والجدارة، حيث تضمنت معايير المفاضلة عناصر للنمو المهني؛ كساعات التطوير المهني والرخصة والرتبة التعليمية، وتعزيزاً لقيم الأداء تضمنت درجة الأداء الوظيفي والغياب، وتقدير للعمل التطوعي اعتمد عنصر ساعات التطوع، كما اشتملت المعايير نقاطاً لسنة التقديم لمَن تقدّم للنقل الخارجي قبل عام ١٤٤٣هـ، ونقاط الخدمة تقديراً لخدمة المعلم.. إضافة إلى نقاط للمشرف التربوي ومدير المدرسة، في حين يتيح لمُعلمي العقود للأعوام الثلاثة الأخيرة النقل داخل إدارات التعليم.
وفيما يخص أصحاب الظروف الخاصة، فقد أعدّت الوزارة قواعد تنظيمية لدعم ذوي الظروف الخاصة، ويمكن الاطلاع عليها عبر موقع وكالة الموارد البشرية التابعة للوزارة.
وعن الخطوات اللازمة بعد الترشيح بشكلٍ نهائي؛ أكّدت الوزارة أنه يتعيّن استكمال إجراءات إخلاء الطرف، والمباشرة في مقر عمله الجديد، وفقاً لتاريخ المباشرة المحدّد في القرار، ويتم تحديد إجراء مقابلات شخصية للمرشحين من عدمه؛ وفق متطلبات الفرص الوظيفية المعلنة في التشكيلات الإشرافية والتشكيلات المدرسية وغيرها.