محليات

الحملة السعودية لإغاثة الشعب السوداني تتواصل وتتخطى الـ49 مليون ريال

لدعم الأشقاء بعد تدهور الأوضاع الإنسانية والنقص الشديد في الغذاء والدواء
الحملة السعودية لإغاثة الشعب السوداني تتواصل وتتخطى الـ49 مليون ريال
سبق
سبق

وصل إجمالي التبرعات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب السوداني الشقيق، عبر منصة "ساهم"، صباح اليوم إلى 49.365.119 مليون ريال عبر 273.330 متبرعًا.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد أطلق الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب السوداني الشقيق، بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.

وأوضح المركز أن ملايين السودانيين بحاجة للوقوف معهم في محنتهم بعد تدهور الأوضاع الإنسانية والنقص الشديد في الغذاء والدواء والمأوى والمياه الصالحة للشرب. وعطاءُ المتبرعين يخفف معاناتهم، والدعم يوفر لهم مستلزمات الحياة.

الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب السوداني
ساهم

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