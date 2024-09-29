"العسومي" يشيد بمبادرة خادم الحرمين وولي العهد بتقديم دعم مالي شهري للأشقاء في فلسطين

وثمّن رئيس البرلمان العربي، جهود المملكة في دعم القضية الفلسطينية سواءً كان سياسيًا أو دبلوماسيًا، التي شكلت رافدًا قويًا للجهود السياسية المبذولة عربيًا ودوليًا، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، بالتوازي مع الجهود الإغاثية والإنسانية المتواصلة للتخفيف من معاناة الفلسطينيين النازحين من القصف الإسرائيلي على القطاع، مثنيًا في الوقت ذاته، على الدور الإغاثي المتميز لمركز الملك سلمان للإغاثة وما قام به من جهود كبيرة في دعم وإغاثة الشعب الفلسطيني بتقديم المساعدات.