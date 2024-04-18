"العقعق العسيري" المهدد بالانقراض.. تعرّف على الجهود الحكومية الحثيثة لحمايته

ويتميز "العقعق العسيري" عن نظيره "الأوراسي" بانعزاله في بيئة جغرافية هي منطقة عسير التي تبعد عن أقرب وجود لـ"الأوراسي" بأكثر من 1200 كيلومتر، كذلك يوجد اختلاف بينهما في اللون حيث يتميز بكثافة اللون الأسود في الريش، إضافة إلى كثافة في اللونين الأخضر والأرجواني في الذيل، كما أن جناحيه قصيران، وذيله أقصر وقدميه أكبر ، ومنقاره أكبر بكثير.