"الموارد البشرية" في الرياض توفر 600 فرصة وظيفية في ملتقى تمكين مستفيدي الضمان

نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، ملتقى التمكين لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالرياض، وبمشاركة 20 جهة من القطاع الخاص، وبحضور مدير عام الفرع محمد بن عبد الله الحربي، ومجموعة من قيادات الفرع ومكاتب الضمان.
وقال الدكتور الحربي: إن "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلةً في فرعها في منطقة الرياض؛ تسعى من خلال تنظيم ملتقيات التمكين إلى دعم استقلال مستفيدي الضمان الاجتماعي ماديًّا؛ من خلال الإسهام في توفير الفرص الوظيفية المناسبة لهم، أو تدريبهم وتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل".
وأضاف: "الملتقى بمثابة حلقة وصل بين المستفيدين من الضمان ورواد الأعمال والقطاع الخاص"، لافتًا إلى أنّ عدد الفرص الوظيفية في الملتقى بلغ 600 فرصة سيتم إجراء المقابلات الشخصية عليها واستلام السير الذاتية للمستفيدين من قبل مسؤولي الشركات المشاركة؛ تمهيدًا لتوظيفهم في الوظائف المتاحة بحسب رغباتهم وقدراتهم، وبما يتوافق مع شروط ومتطلبات هذه الوظائف.