"الموارد البشرية" في الرياض توفر 600 فرصة وظيفية في ملتقى تمكين مستفيدي الضمان

وأضاف: "الملتقى بمثابة حلقة وصل بين المستفيدين من الضمان ورواد الأعمال والقطاع الخاص"، لافتًا إلى أنّ عدد الفرص الوظيفية في الملتقى بلغ 600 فرصة سيتم إجراء المقابلات الشخصية عليها واستلام السير الذاتية للمستفيدين من قبل مسؤولي الشركات المشاركة؛ تمهيدًا لتوظيفهم في الوظائف المتاحة بحسب رغباتهم وقدراتهم، وبما يتوافق مع شروط ومتطلبات هذه الوظائف.