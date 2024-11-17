"الأرصاد" يُنبِّه 4 مناطق: أمطار خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجازان).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة المدينة المنورة لأمطار خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ20 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين. فيما تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا على الطائف حتى الساعة الثامنة صباحًا.
كما تشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة جازان لأمطار خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ20 من مساء الاثنين.