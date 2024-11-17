"الأرصاد" يُنبِّه 4 مناطق: أمطار خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين. فيما تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا على الطائف حتى الساعة الثامنة صباحًا.