"الدفاع المدني" يستعرض طائرة دون طيار "الدرون" لرصد المواد الخطرة بمعرض ملتقى إعلام الحج

تستعرض وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للدفاع المدني لزوار المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج، الذي تنظمه وزارة الإعلام خلال الفترة من (4 - 10 من ذي الحجة 1445هـ) الموافق (10-16 يونيو 2024م) بمركز مكة للمعارض والمؤتمرات في مدينة مكة المكرمة، طائرة دون طيار “الدرون”، التي تُستخدم في المواد الخطرة عن طريق جهاز مثبت في قاعدة الطائرة يرتبط مباشرة بجهاز لوحي؛ بهدف تحليل وتفسير البيانات بعد القياس.