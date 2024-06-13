"الدفاع المدني" يستعرض طائرة دون طيار "الدرون" لرصد المواد الخطرة بمعرض ملتقى إعلام الحج

تستعرض وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للدفاع المدني لزوار المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج، الذي تنظمه وزارة الإعلام خلال الفترة من (4 - 10 من ذي الحجة 1445هـ) الموافق (10-16 يونيو 2024م) بمركز مكة للمعارض والمؤتمرات في مدينة مكة المكرمة، طائرة دون طيار “الدرون”، التي تُستخدم في المواد الخطرة عن طريق جهاز مثبت في قاعدة الطائرة يرتبط مباشرة بجهاز لوحي؛ بهدف تحليل وتفسير البيانات بعد القياس.
واطلع زوار جناح وزارة الداخلية في المعرض، على آلية عمل الطائرة المزودة بـ (8) محركات وكاشفات المواد الخطرة وكاميرا وجهاز لتحديد الموقع، ويمكنها التحليق على ارتفاع كيلومترين عموديًا، ومسافة (7) كيلومترات أفقيًا، وبسرعة تصل إلى (88) كيلومترًا في الساعة، وتحتوي على إطار خارجي مغطى بألياف الكربون لمقاومته للمواد الخطرة.
يُذكر أن وزارة الداخلية تشارك في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج، لاستعراض خدمات قطاعات الأمن العام، والمديرية العامة للدفاع المدني والمركز الوطني للعمليات الأمنية.