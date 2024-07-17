خلال الربع الثاني من 2024.. "هلال الطائف" يباشر 9679 حالة إسعافية

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف، عن إحصائية الربع الثاني من الفترة 1- 4 حتى 30- 6 لعام 2024م، والتي باشرت خلالها 9679 حالة.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أوردته "سبق"، أن الحالات تنوعت ما بين حالات مَرَضية، وكانت هي النسبة الأعلى؛ حيث بلغت 7229 حالة؛ فيما جاءت ثانيًا حالات الحوادث بـ2450 حالة.
وأضافت أنه تم نقل 6037 للمنشآت الطبية لحاجتهم للرعاية اللازمة، تعاملت معها الفِرَق الإسعافية بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة وآليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمات إسعافية متكاملة.
جدير بالذكر أن هيئة الهلال الأحمر تمتلك أسطولًا إسعافيًّا مجهزًا بأحدث التقنيات الإسعافية لمواجهة الكوارث والأزمات الطارئة، ويتكون من عدة حافلات وعربات مجهزة تجهيزًا كاملًا للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، بالإضافة إلى مركبات الإسعاف وعربات الدفع الرباعي وعربات الجولف.
ووفقًا للهيئة بالطائف، يبلغ عدد المراكز الإسعافية ٢٤ مركزًا تعمل على مدار ٢٤ ساعة تخدم الطائف والمحافظات القريبة بأطقمها من أطباء وأخصائيين وفني إسعاف طب طوارئ.
وتستقبل هيئة الهلال الأحمر طلب الخدمة الإسعافية عن طريق الرقم 997، أو عن طريق تطبيق "أسعفني" الذي يتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهاتف الجوال، واستدعاء فرقة إسعافية، وطلب المساعدة من خلال إرسال نداء استغاثة، ومعرفة حالة البلاغ، وتتبع مساره، كما يتيح للفِرَق الإسعافية الاستدلال على موقع المُبلِغ، ويوفر أيضًا معرفة المنشآت الصحية القريبة من المستخدم، وأرقام الطوارئ والجهات الإغاثية الأخرى.