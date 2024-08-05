الفلكيون على موعد مع "زخات شُهب البرشاويات" ليلتَيْ 12 إلى 13 أغسطس

* التحضير للرصد: البحث عن منطقة مظلمة بعيدًا عن أضواء المدينة. والأفضل البدء في المراقبة بعد منتصف الليل حتى فجر اليوم التالي للحصول على رؤية أوضح، مع إحضار كرسي مريح أو فراش، والاستلقاء لمتابعة السماء. كذلك التأكد من الطقس المناسب، وعدم وجود غيوم تعيق الرؤية.