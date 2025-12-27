بالفيديو.. القرية العالمية بالدمام تستعد للانطلاق كوجهة ثقافية وترفيهية عالمية على مساحة 250 ألف م²
بدأ العدّ التنازلي لانطلاق فعاليات القرية العالمية في الدمام، الحدث الثقافي والترفيهي المرتقب الذي يجمع ثقافات دول العالم في وجهة واحدة نابضة بالحياة، ليشكل إضافة نوعية لمشهد الترفيه والسياحة في المنطقة الشرقية.
وتستعد القرية لاستقبال زوارها بتجارب متنوعة تشمل الأجنحة العالمية، والعروض الفنية الحية، والمطاعم الدولية، إلى جانب الفعاليات الترفيهية التي تناسب جميع أفراد الأسرة، في أجواء تعكس التنوع الثقافي وتسهم في تعزيز الحراك السياحي، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويُعد مشروع القرية العالمية بالدمام وجهة سياحية وترفيهية فريدة، ويأتي ضمن المشاريع النوعية الداعمة لقطاعات السياحة والترفيه والاستثمار في المنطقة الشرقية، حيث شارف المشروع على الاكتمال تمهيدًا لافتتاحه رسميًا.
وشهدت المرحلة الحالية الانتهاء من تنفيذ 15 جناحًا تمثل ثقافات متعددة لدول من الخليج العربي، وأوروبا، وآسيا، وأفريقيا، بما يعكس الطابع العالمي للمشروع ويمنح الزوار تجربة ثقافية متكاملة.
وتُقام المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 250 ألف متر مربع، وتضم بحيرة صناعية مركزية تمثل محورًا للفعاليات والأنشطة السياحية والبحرية، إضافة إلى مسرح رئيسي يتسع لنحو 7,000 شخص مع إمكانية رفع الطاقة الاستيعابية إلى 10,000 زائر، ليكون منصة رئيسية للعروض المباشرة والفعاليات الكبرى.
ويتميز المشروع بتصميمه الذي يحاكي خصوصية كل دولة من حيث الطابع المعماري والمأكولات والمنتجات، ما يمنح الزوار تجربة فريدة تجمع بين الترفيه والثقافة والتنوع في بيئة واحدة.
كما يضم المشروع بحيرة مركزية، وسوقًا عائمًا، ومسرحًا مفتوحًا، ومدينة ألعاب حديثة، إلى جانب مجموعة من المطاعم والمرافق المتكاملة، ومضامير مخصصة للمشاة، ليصبح محطة رئيسية للسياحة والترفيه وتجربة مثالية للأسر بمختلف فئاتها في المنطقة الشرقية.