سيناريو متكرر.. آباء بسبت الجارة: سدّدنا الرسوم وحافلات الطلاب خارج الخدمة!

شكا عدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات بمركز سبت الجارة ببني عيسى وقُرَاه (شرق محافظة القنفذة)، من عدم توفر حافلات لنقل أبنائهم للأسبوع الثالث من بدء الدراسة؛ حيث تستمر المعاناة منذ العام الماضي؛ بحسب قول الأهالي الذين أكدوا أن مشكلتهم مع تعثر النقل لم يجدوا لها حلًّا رغم تكرار المطالبات واستيفائهم شروط النقل وتسديد الرسوم.