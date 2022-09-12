سيناريو متكرر.. آباء بسبت الجارة: سدّدنا الرسوم وحافلات الطلاب خارج الخدمة!

شكا عدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات بمركز سبت الجارة ببني عيسى وقُرَاه (شرق محافظة القنفذة)، من عدم توفر حافلات لنقل أبنائهم للأسبوع الثالث من بدء الدراسة؛ حيث تستمر المعاناة منذ العام الماضي؛ بحسب قول الأهالي الذين أكدوا أن مشكلتهم مع تعثر النقل لم يجدوا لها حلًّا رغم تكرار المطالبات واستيفائهم شروط النقل وتسديد الرسوم.
وأوضحوا أنهم لا يزالون يقومون بنقل أبنائهم بأنفسهم؛ لأن حافلات النقل لم تباشر عملها حتى الآن سوى ثلاث حافلات لمقاول باطن قديمة وبدون تكييف، وأخرى تعطلت منذ يومها الأول؛ ليتكرر سيناريو العام الماضي.
وأضاف الأهالي: "بعدما طالْبنا بعض مديرات مدارس البنات بحل مشكلة النقل؛ اكتفين بالقول إنهن لا يملكن حلًّا، وعلى من يرغب في استرداد رسوم النقل أن يستردها عبر النظام".
وناشدوا -عبر "سبق"- وزارة التعليم إيجاد حل جذري لمشكلة تعثر النقل وتكليف المتعهد بتأمين حافلات بموديلات حديثة حسب مواصفات وزارة النقل، مشيرين إلى أن أغلب الحافلات التي تأتي قديمة وسرعان ما تتعطل في منتصف الطريق لتبدأ معاناة السائق للاتصال بأولياء الأمور لأخذ أبنائهم أو بناتهم.
بدورها، تواصلت "سبق" مع عدد من مسؤولي الشركة المتعهدة بمنطقة مكة المكرمة والتي تقع القنفذة ضمن نطاقها، ونقلت لهم شكاوى أولياء الأمور ولم يرد منهم رد بعد تلقي الاستفسار والوعد بالرد رغم انتظارهم لأكثر من 6 أيام.