جعل المنطقة واجهة عالمية للمملكة.. ما أهداف برنامج جدة التاريخية؟

يشكل التراث العمراني مكوناً أساسياً من مكونات تاريخ أي دولة، فالتراث العمراني مرآة للتطور، الذي تصل إليه الشعوب ومجتمعاتها المحلية في إبداع مساكن وبيوت أفرادها، وتشييد مدنها عبر الحقب التاريخية، ولا يوجد طراز معماري لمدينة من المدن إلا ويحمل الطابع التاريخي للحقبة الزمنية، التي شيدت فيها، ومن ثم يحتفظ التراث العمراني للمدن دائماً بملامح حقبها التاريخية، باعتبارها أثار مادية معبرة عن صور الحياة الاجتماعية، التي كانت قائمة ومُعَاشة وسائدة في تلك الحقب التاريخية.