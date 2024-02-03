ضيوف "برنامج العمرة" يزورون مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة

وتجول الضيوف خلال الزيارة في أقسام المجمع، مستمعين إلى شرح من المسؤولين عن الجهود المبذولة للعناية بالمصحف الشريف وطباعة نسخه ونشره، واطلعوا على طرق العناية بالقرآن الكريم ومراحل طباعته وترجمة معانيه إلى عدد من لغات العالم، وكيفية اكتمال المراجعة والتدقيق النهائي للمصحف الشريف، وقدّم المجمع لضيوف البرنامج في ختام الزيارة، نسخًا من القرآن الكريم وترجمة معانيه بحسب لغتهم.