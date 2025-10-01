التزام متجدد من الموارد البشرية: تمكين كبار السن عبر باقة من المبادرات الرقمية

في اليوم العالمي للمسنين، تُجدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التزامها بمواكبة التحول الرقمي في تقديم الخدمات الاجتماعية وتعزيز جودة حياة مستفيديها من كبار السن، وتولي اهتمامًا خاصًا بتمكينهم رقميًا عبر باقة من الخدمات والمبادرات، التي تهدف إلى تسهيل وصولهم إلى الخدمات وتسريع إنجازها والاستفادة من جميع أوجه الدعم المتاحة لهم.
وفي إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تمكين جميع فئات المجتمع وإشراكهم في رحلة التنمية الوطنية، أطلقت الوزارة العديد من المبادرات والخدمات الرقمية التي تعزز تمكين كبار السن إلكترونيًا وتعزز فرص تمكينهم، ومن أبرز هذه الخدمات التي أتاحتها الوزارة عبر موقعها الرسمي وتطبيقها الإلكتروني الموحد خدمة إصدار بطاقة امتياز كبار السن الرقمية وهي خدمة تمنحهم الأولوية في الخدمات والخصم على بعض الخدمات العامة، وتُدار إلكترونيًا عبر تطبيق الوزارة الذي يتيح إمكانية الوصول إلى خدمات أخرى متنوعة بسهولة، بما في ذلك تتبع الطلبات المقدمة والاستعلام عنها والحصول على الأجهزة الطبية المعينة، وعملت الوزارة على إظهار بطاقة كبار السن في تطبيق الوزارة ومحفظة البطاقات الرقمية.
وكجزء من هذه الجهود، أطلقت الوزارة خدمة الشمولية الرقمية المخصصة لمستفيدي الضمان الاجتماعي من كبار السن، بهدف تسهيل إجراءات التسجيل والوصول إلى الدعم وتتيح هذه الخدمة للمستفيدين طلب مساعدة الفريق المختص في المنصة للتسجيل في الضمان الاجتماعي دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الوزارة أو الانتظار لفترات طويلة، وذلك عبر إنشاء حساب جديد على منصة الدعم والحماية، وإدخال البيانات الأساسية، ليقوم فريق الدعم باستكمال الإجراءات والتأكد من صحة البيانات نيابة عن المستفيد ثم التواصل معه وإقرار وتنفيذ الطلب مباشرةً دون الحاجة للزيارة الميدانية لتتحول العملية من معاملة تقليدية معقدة إلى تجربة سلسة مدعومة بالحلول الرقمية وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الوزارة بتحسين تجربة المستفيدين، وتقديم خدمات متميزة تعتمد على أحدث التقنيات.
ولتعزيز جودة الخدمات الرقمية التي تُقدَّم لكبار السن، تُجري الوزارة دراسات دورية لقياس رضا المستفيدين من كبار السن وتحسين التجربة الرقمية لهم مثل متابعة أداء بطاقة كبار السن الرقمية وقياس مستويات استخدامها وتسجيل إحصائيات مستمرة عن الطلبات المقدمة إلكترونيًا ومراجعة جودة الخدمات المتاحة.
وتأتي هذه الجهود لتؤكد حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تمكين مستفيديها من كبار السن وإشراكهم في مسيرة التنمية الوطنية، ودمجهم في المنظومة الرقمية بما يمثل امتدادًا طبيعيًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي وتنمية مستدامة.