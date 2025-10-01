التزام متجدد من الموارد البشرية: تمكين كبار السن عبر باقة من المبادرات الرقمية

وكجزء من هذه الجهود، أطلقت الوزارة خدمة الشمولية الرقمية المخصصة لمستفيدي الضمان الاجتماعي من كبار السن، بهدف تسهيل إجراءات التسجيل والوصول إلى الدعم وتتيح هذه الخدمة للمستفيدين طلب مساعدة الفريق المختص في المنصة للتسجيل في الضمان الاجتماعي دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الوزارة أو الانتظار لفترات طويلة، وذلك عبر إنشاء حساب جديد على منصة الدعم والحماية، وإدخال البيانات الأساسية، ليقوم فريق الدعم باستكمال الإجراءات والتأكد من صحة البيانات نيابة عن المستفيد ثم التواصل معه وإقرار وتنفيذ الطلب مباشرةً دون الحاجة للزيارة الميدانية لتتحول العملية من معاملة تقليدية معقدة إلى تجربة سلسة مدعومة بالحلول الرقمية وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الوزارة بتحسين تجربة المستفيدين، وتقديم خدمات متميزة تعتمد على أحدث التقنيات.