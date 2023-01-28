"السديس" و"الشترى" أبرز المتحدثين.. التأهيلية لـ"صناعة الأصولي 2" تنطلق غدًا

وأوجز "السديس" أهمية صناعة الأصولي من خلال عدد من النقاط، منها أن موضوع صناعة الأصولي يحظى باهتمام بالغ لدى الأوساط العلمية، مع ما يجري في حياة الناس من تطورات هائلة، ونوازل متتابعة تحتاج إلى بيان أحكامها تخريجًا على القواعد الأصولية والمقاصد الشرعية، وجرأة كثير من غير المؤهلين في هذا الزمان بالتصدر للاستنباط من النصوص الشرعية، والإفتاء في الوقائع المستجدة والنوازل المعاصرة عبر وسائل الإعلام المختلفة، وأنها من أهم الوسائل لحفظ الدين الإسلامي الحنيف، وأهم الوسائل للدفاع عن أدلة الشريعة أمام الملحدين والمشككين، إضافة إلى حاجة الدارسين والباحثين في تخصص الفقه المقارن، وكذلك القضاة إلى الصناعة الأصولية.