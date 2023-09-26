بحضور قارب الأربعين ألفاً في بانورما مول.. إتقان العقارية أنجزت بنجاح حفلها الوطني

ضمن احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ 93 نظمت شركة إتقان العقارية احتفالية شعبية بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، بالتعاون مع الشريك الإستراتيجي "بانوراما مول" وهامات، وبتنظيم وتنفيذ موجات يوم السبت 28 ربيع الأول 1445هـ الموافق 23سبتمبر 2023. واستمرت الاحتفالية الوطنية هذه لمدة سبع ساعات متواصلة، تضمنت فعاليات شيقة مختلفة ومتنوعة تفاعل معها الحضور بشكل كبير، والذين قارب عددهم أربعين ألف شخص، من جميع الأعمار رجالاً ونساءً وأطفالاً، على نحو لافت.
وتميزت فعاليات احتفالية "إتقان العقارية" التي بلغ عددها (15) فعالية، بتنوع برامجها التي لفتت الحضور، وحظيت على إعجابهم وتفاعلهم الملحوظ. وشملت إلى جانب عرضات المناطق الأهازيج الشعبية، ومسابقات تنافسية، كما شمل الموقع مكاناً مخصصاً للتلوين للأطفال، وجناحاً خاصاً بالتصوير الفوتوغرافي، وعربات الوجبات المتنوعة، وجدارية الوطن، وجرى الرسم على الوجه لألف شخص، إضافةً إلى تقديم (40) فاصلاً مرئياً متنوعاً تضمن التعريف بالشخصيات والأزياء والأكلات والنهضة السعودية.
ومن الجدير ذكره أنه قد تم توزيع ما يقرب من (10,500) هدية تذكارية فاخرة ومتنوعة بهذه المناسبة الوطنية الغالية على الحضور، حيث شارك في تغطية الفعالية أكثر من (80) مؤثرًا ومؤثرةً على حسابات السوشال ميديا بالإضافة إلى حسابات شركة إتقان العقارية، وقد قام أكثر من 85 منظماً ومنظمة باستقبال الحضور وإدارة الحشد بطريقة محترفة ساهمت في سلاسة التجول والاستفادة من الفعاليات.
وقد تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع هذه الفعالية حيث بلغت عدد المشاهدات على تويتر (×) حوالي (367) ألف مشاهدة، وبلغ عدد استخدامات عدسة السناب شات (246,729)، وعدد ظهور فيديو اليوم الوطني (109) آلاف مرة، وعدد الظهور على اليوتيوب (خمسة ملايين) ظهور.
وأشارت إتقان العقارية إلى سعادتها بإقامة هذا الحفل الوطني الذي أدخل البهجة والسعادة على الجميع، وقدمت شكرها للشريك الإستراتيجي والحضور وجميع القائمين على الحفل.