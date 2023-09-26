بحضور قارب الأربعين ألفاً في بانورما مول.. إتقان العقارية أنجزت بنجاح حفلها الوطني

ومن الجدير ذكره أنه قد تم توزيع ما يقرب من (10,500) هدية تذكارية فاخرة ومتنوعة بهذه المناسبة الوطنية الغالية على الحضور، حيث شارك في تغطية الفعالية أكثر من (80) مؤثرًا ومؤثرةً على حسابات السوشال ميديا بالإضافة إلى حسابات شركة إتقان العقارية، وقد قام أكثر من 85 منظماً ومنظمة باستقبال الحضور وإدارة الحشد بطريقة محترفة ساهمت في سلاسة التجول والاستفادة من الفعاليات.