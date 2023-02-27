عملية نوعية ومعقدة لإزالة الماء الأبيض من العين لمريض بنجران

وأبانت أنه تم إجراء عملية إزالة الماء الأبيض للمريض وهو جالس بزاوية 125 درجة، في عملية نادرة الحدوث؛ بسبب الوضع الصحي للمريض الذي يتطلب وجود أنبوبة الأوكسجين في نفس الوضعية؛ حيث قام الفريق الطبي بإجراء العملية وقوفًا، مؤكدة مغادرة المريض للمستشفى وهو في أتمّ صحة وعافية، بعد أن تكللت العملية -بفضل الله- بالنجاح التام.