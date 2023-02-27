عملية نوعية ومعقدة لإزالة الماء الأبيض من العين لمريض بنجران

نجح فريق طبي في مركز العيون بمستشفى الملك خالد بمنطقة نجران، في إجراء عملية نوعية ومعقدة لإزالة الماء الأبيض من العين لمريض في وضع الجلوس؛ لمعاناته من مشاكل صحية متعددة.
وأوضحت "صحة نجران" أن المريض كان يعاني من ماء أبيض في العين مع وجود أمراض ومشاكل صحية مصاحبة حالت دون إجراء العملية للمريض وهو مستلقٍ على ظهره؛ مما رفع تصنيف العملية إلى مستوى العمليات النوعية المعقدة.
وأبانت أنه تم إجراء عملية إزالة الماء الأبيض للمريض وهو جالس بزاوية 125 درجة، في عملية نادرة الحدوث؛ بسبب الوضع الصحي للمريض الذي يتطلب وجود أنبوبة الأوكسجين في نفس الوضعية؛ حيث قام الفريق الطبي بإجراء العملية وقوفًا، مؤكدة مغادرة المريض للمستشفى وهو في أتمّ صحة وعافية، بعد أن تكللت العملية -بفضل الله- بالنجاح التام.
يُذكر أن المركز أجرى خلال العام الماضي 1248 عملية ماء أبيض، إضافة إلى 801 عملية حقن للشبكية، و337 عملية تصحيح للنظر.