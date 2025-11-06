"مركز الملك سلمان للإغاثة" يواصل توزيع المساعدات في 7 دول

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشاريعه الإغاثية والإنسانية في عدد من الدول المتضررة، ضمن جهوده المتواصلة لتقديم الدعم للمحتاجين والمتضررين حول العالم، وذلك في إطار الدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – في مساندة الشعوب الشقيقة والصديقة في أزماتها.
وزّع المركز في مديرية تبن بمحافظة لحج (59) خيمة و(103) حقائب إيوائية للمتضررين من الأمطار والسيول، استفاد منها (618) فردًا، ضمن مشروع طوارئ الإيواء في اليمن.
كما وزّع في محافظة عدن (2.350) كرتون تمر في مديريات المنصورة والشيخ عثمان ودار سعد وخور مكسر، استفاد منها (14.100) فرد من الفئات المحتاجة والنازحة، ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في اليمن لعام 2025م.
قدّم المركز في محلية أم درمان بولاية الخرطوم (800) سلة غذائية للأسر النازحة، استفاد منها (5.704) أفراد، ضمن مشروع "مدد" في جمهورية السودان للعام (2025 – 2026م)، وذلك دعمًا للجهود الإنسانية الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق وتحقيق الأمن الغذائي.
وزّع المركز في مدينة طرابلس (757) سلة غذائية و(757) كرتون تمر للاجئين السوريين والمجتمع المستضيف، استفاد منها (3.785) فردًا، ضمن مشروعي توزيع المساعدات الغذائية ودعم الأسر الأكثر حاجة وتوزيع التمور في الجمهورية اللبنانية لعام 2025م.
نفّذ المركز مشروعًا لتوزيع (750) سلة غذائية في ولاية كانم بجمهورية تشاد، استفاد منها (4.500) فرد من الفئات الأكثر احتياجًا، ضمن مشروع تقديم المساعدات العينية في تشاد للعام 2025م.
وزّع المركز (420) سلة غذائية في مخيم اللاجئين بمنطقة لواء بابا جان بولاية كابل، استفادت منها (420) أسرة من الأسر الأفغانية العائدة من إيران إلى بلادها، ضمن مشروع الأمن الغذائي والطوارئ في أفغانستان لعام 2025م.
وزّع المركز (1.620) سلة غذائية في مناطق نانكانا وخير بور وجامشورو ومتياري بإقليم السند، ومنطقتي بهاولنقر وخانيوال بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان الإسلامية، استفادت منها (1.620) أسرة من المتضررين من الفيضانات، ضمن المرحلة الرابعة من مشروع دعم الأمن الغذائي للعام (2024 – 2025م).
نفّذ المركز مشروعًا لتوزيع (1.000) سلة غذائية في محافظة اللاذقية بالجمهورية العربية السورية، استفادت منها (1.000) أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.
ويأتي تنفيذ هذه المشاريع في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساندة المتضررين والمحتاجين في أنحاء العالم، وتعزيز قيم التكافل الإنساني والاستدامة الاجتماعية، انسجامًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال العمل الإنساني الدولي.