"مركز الملك سلمان للإغاثة" يواصل توزيع المساعدات في 7 دول

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشاريعه الإغاثية والإنسانية في عدد من الدول المتضررة، ضمن جهوده المتواصلة لتقديم الدعم للمحتاجين والمتضررين حول العالم، وذلك في إطار الدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – في مساندة الشعوب الشقيقة والصديقة في أزماتها.