لتمكين الكفاءات.. مجلس الوزراء يوافق على سلم رواتب الوظائف الدبلوماسية الجديد

واشتملت لائحة الوظائف الدبلوماسية الجديدة وسلم الرواتب على عدد من جوانب التطوير، منها تطوير الجدارات الفنية، وبناء المسارات الوظيفية، ووضع مسارات سريعة للتدرج مبنية على الأداء والتميز، ومراجعة مستوى الرواتب والمزايا المالية، وإعداد مسارات تدريبية تتناسب مع متطلبات العمل في السلك الدبلوماسي، وبناء الكفاءات الدبلوماسية، واستقطاب الكفاءات والمحافظة عليها.