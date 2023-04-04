أمير الشرقية يرعى الحفل السنوي لجمعية البر ويسلّم 500 وحدة سكنية للأسر المحتاجة

وأكد أن الجمعية تسعى لتحقيق النمو المالي عبر الاستثمار الاجتماعي؛ حيث حقق الاستثمار الاجتماعي نموًا في الإيرادات قدره 126.420.000 ريال أي بزيادة 97.207.000 ريال عن عام 2021، وبلغت نسبة ترشيد الأجور 38% عن العام الذي سبقه بنقل عدد 222 موظفًا وموظفةً عبر التوطين من خلال الاستثمار الاجتماعي، إضافة إلى شراكات الإسكان التنموي التي بلغت قيمتها 100.390.000 ريال، كما بلغ العائد من الشراكة الصحية مع جمعية "كنف" لصالح أبناء الجمعية من الأيتام حوالي 850.000 ريال استفاد منها 633 يتيمًا ويتيمةً.