أمير الشرقية يرعى الحفل السنوي لجمعية البر ويسلّم 500 وحدة سكنية للأسر المحتاجة

رعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز الحفل السنوي لجمعية البر بالمنطقة الشرقية، بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبدالله البدير وعدد من الشركاء والداعمين.
جاء ذلك خلال استقباله في مجلس "الإثنينية" الأسبوعي عدد من المسؤولين ومديري الجهات الحكومية ورجال الأعمال بالمنطقة وجمعًا من المواطنين وذلك بمقر الإمارة.
ونوّه أمير المنطقة بنعمة الأمن والأمان، والتي من أهم النعم التي تعيشها المملكة، مؤكدًا أنها لم تأتِ إلا بتوفيق من الله عز وجل، ثم بوجود قيادة راشدة تحرص على كل ما من شأنه رفعة هذا الوطن وعلى أعمال البر في جميع المجالات.
وخلال الحفل كرّم أمير المنطقة الشركاء والداعمين للجمعية، وسلّم 500 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة بالمنطقة، والتي جاءت ضمن برنامج الإسكان التنموي، بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، كما بارك الاتفاقيات التنموية التي وقّعتها جمعية البر خلال الحفل مع عدد من شركات القطاع الخاص والمتمثلة في دعمهم للجمعية عبر برنامج التوطين من خلال الاستثمار الاجتماعي، ودعم أبناء الأسر الأكثر احتياجًا بالمنح الجامعية والفنية عبر شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
بدوره، أكد أمين عام الجمعية الدكتور يوسف الراشد خلال كلمته بالحفل أهمية دور الشراكات مع القطاع الخاص وكل قطاعات الدولة في تحقيق النمو المالي للجمعية وخدمة الأسر المستفيدة، موضحًا أنه تم تخصيص 4000 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة بقيمة مليار و300 مليون ريال بموجب الشراكة التي وقّعتها الجمعية مع وزارة الشؤون البلدية والإسكان.
وأضاف "الراشد" أن هناك 7 جمعيات شريكة بالمنطقة استفادت من الوحدات السكنية بموجب هذه الاتفاقية، مشيرًا إلى أن عدد الأسر المستفيدة من الإسكان التنموي للعام الماضي بلغ 795 أسرة، كما بلغت تكلفة الوحدات السكنية التي تم تسليمها لمستحقيها مائة مليون وثلاثمائة وتسعين ألف ريال 100.390.000 ريال؛ فيما تم تأثيثها بتكلفة قدرها 2.112.640.
وكشف أن الجمعية قدمت في مجال التنمية المستدامة قروضًا تنموية حسنة عبر صندوق أجدى التنموي، وبَلَغت قيمة المحفظة التراكمية لصندوق إقراض الأسر 20.500.000 ريال، بينما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق 2443، قُدم لهم عام 2022م 695 قرضًا بلغت قيمتها 8.805.000 فيما بَلغت نسبة السداد للقروض 99.4%.
وأبان "الراشد" أن العائد من الشراكات التعليمية للجمعية بلغ أكثر من 12.161.198 ريالًا استفاد منها 849 طالبًا وطالبة، وأوضح أن هناك أكثر من 700 منحة دراسية وحرفية منها 70 منحةً جامعية بواقع 770 منحة جامعية وفنية، فيما بَلغ عدد الذين استفادوا من برنامج التوظيف 319 شابًا وفتاةً، وعدد المستفيدين من برامج التدريب المنتهي بالتوظيف 523 متدربًا ومتدربةً؛ منهم 263 من جمعيات شريكة في المنطقة.
وأكد أن الجمعية تسعى لتحقيق النمو المالي عبر الاستثمار الاجتماعي؛ حيث حقق الاستثمار الاجتماعي نموًا في الإيرادات قدره 126.420.000 ريال أي بزيادة 97.207.000 ريال عن عام 2021، وبلغت نسبة ترشيد الأجور 38% عن العام الذي سبقه بنقل عدد 222 موظفًا وموظفةً عبر التوطين من خلال الاستثمار الاجتماعي، إضافة إلى شراكات الإسكان التنموي التي بلغت قيمتها 100.390.000 ريال، كما بلغ العائد من الشراكة الصحية مع جمعية "كنف" لصالح أبناء الجمعية من الأيتام حوالي 850.000 ريال استفاد منها 633 يتيمًا ويتيمةً.
وأفاد "الراشد" بأن النمو المالي للجمعية انعكس على زيادة الدعم حيث بلغ إجمالي مصروفات دعم البرامج والأنشطة 217.707.000 ريال بنسبة نمو قدرها 77%، وقد انعكس ذلك على أعداد الأسر المستفيدة؛ حيث بلغت هذا العام 19.922 أسرة بزيادة 222 أسرة عن العام الماضي، وفي مجال رعاية الأيتام بلغ عدد الذين تمت كفالتهم 714 يتيمًا تُقدم لهم الكفالة النقدية وبرامج الدعم التعليمي ورفع المستوى الدراسي التي استفاد منها 51 يتيمًا من خلال إطلاق "أكاديمية بنيان لتعليم الأيتام".
وفي نهاية كلمته، نوّه "الراشد" بتميز الجمعية بحصولها على الجائزة الوطنية للعمل التطوعي مسار تفعيل العمل التطوعي، حيث بلغ عدد المتطوعين بالجمعية 1031 متطوعًا ومتطوعةً، أدّوا 23.063 ساعة تطوعية بعائد مالي يعادل مليونًا ومائتي ألف ريال، فيما بلغ عدد الفرص التطوعية التي أتاحتها الجمعية 330 فرصة تطوعية.