بحضور سعود بن جلوي.. انطلاق حفل أعمال الدورة الـ 44 للمجلس التنفيذي لـ"الإيسيسكو" بتاريخية جدة

وتطرق مدير عام منظمة "الإيسيسكو" الدكتور سالم بن محمد المالك، لمدينة جدة، ومكانتها كبوابة الحرمين الشريفين، وقنديل حجاج البيت العتيق، ثم شاهد والحضور عرضًا تصويريًا بعنوان "قوافل"، تناول الطرق الحضارية القديمة، سواء التجارية منها أو طرق الحج، التي كانت تأتي من كل أنحاء العالم وتلتقي في شبه الجزيرة العربية وتجسد العرض في خمس لوحات، تتحدث عن طرق الحج بالجزيرة العربية، وبلاد الشام والعراق، وطرق آسيا، وطرق إفريقيا.