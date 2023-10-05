"منشآت" تنظّم رابع جولات "التجارة الإلكترونية" بالمدينة المنورة الاثنين المقبل

ومن الجدير ذكره، أن جولة التجارة الإلكترونية في المدينة المنورة، تُعَد واحدة من سلسلة جولات مماثلة تنفذها "منشآت" في 14 مدينة ومحافظة في مختلف مناطق المملكة، بدأت منذ شهر سبتمبر الماضي، وتتواصل حتى شهر يناير 2024م، لدعم رواد الأعمال، وتنمية مهاراتهم في قطاعات الأعمال، وتوعيتهم بالخدمات المتاحة لهم في مختلف الجهات ذات العلاقة.