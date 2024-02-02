سحب ماطرة تؤثر في منطقة الجوف تشمل سكاكا وطريف وتترافق مع هطول زخات ثلجية

ليلاً، يصبح الطقس شديد البرودة في المناطق الشمالية وبارداً في باقي الأنحاء، مع توقعات بتشكُّل الصقيع في مساحاتٍ واسعة من المنطقة الحدودية الشمالية ومنطقة تبوك وحائل، وسط درجات حرارة متدنية؛ قد تصل إلى ما دون الصفر المئوي في بعض المناطق.