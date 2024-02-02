سحب ماطرة تؤثر في منطقة الجوف تشمل سكاكا وطريف وتترافق مع هطول زخات ثلجية

يُظهر أحدث صور الأقمار الاصطناعية في مركز "طقس العرب"، سحباً ماطرة تؤثر في منطقة الجوف في هذه الأثناء، حيث تهطل زخاتٌ من الأمطار في بعض المناطق؛ تشمل محافظة سكاكا وطريف وبعض المناطق المجاورة، وتترافق هذه الأمطار مع تساقط زخاتٍ من الثلج أحياناً.
كما يشير آخر مخرجات الخرائط الجوية في مركز "طقس العرب"، إلى استمرار هطول زخاتٍ من الأمطار خلال الساعات المقبلة، تتركز في أجزاءٍ من المنطقة الحدودية الشمالية تشمل عرعر وطريف، كما يُتوقع تكاثر بعض السحب الماطرة على أجزاءٍ من المرتفعات في جنوب غرب المملكة.
ليلاً، يصبح الطقس شديد البرودة في المناطق الشمالية وبارداً في باقي الأنحاء، مع توقعات بتشكُّل الصقيع في مساحاتٍ واسعة من المنطقة الحدودية الشمالية ومنطقة تبوك وحائل، وسط درجات حرارة متدنية؛ قد تصل إلى ما دون الصفر المئوي في بعض المناطق.