"وافي" يضبط 244 مشروعًا مخالفًا لنظام البيع على الخارطة خلال النصف الأول من 2023

ضبطت الأمانة العامة للجنة البيع والتأجير على الخارطة "وافي" 244 مشروعًا مخالفًا خلال النصف الأول من عام 2023 تمت معالجتها جميعًا عبر تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وإغلاق عدد منها، وتصحيح مخالفة 159 مطورًا عقاريًا؛ وذلك لمخالفتهم نظام البيع والتأجير على الخارطة وعدم الالتزام بالمعايير والاشتراطات المعتمدة.