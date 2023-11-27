"سار" تحذّر من مواقع وحسابات وهمية تدّعي تمثيلها: تتحايل على الجمهور

حذّرت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، من بعض المواقع والحسابات الوهمية التي تدّعي تمثيل الشركة.
وقالت الشركة عبر حسابها بمنصة "إكس"، إنه لوحظ أخيراً تزايدٌ في عدد المواقع والحسابات الوهمية التي تدّعي تمثيل الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، بهدف التحايل على عموم الجمهور في أثناء عملية التقديم على الشواغر الوظيفية.
وأضافت، لذا وجب التنويه بأنه لا تطلب الشركة أو أيٌّ من منسوبيها في أيِّ حالٍ من الأحوال أيَّ مقابلٍ مادي أو معلومات بنكية خلال عملية التقديم على أيٍّ من الشواغر الوظيفية، مشيرة إلى أن الموقع الرسمي للشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار": www.sar.com.sa
والحسابات الرسمية للشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" على منصات X ولينكد إن SARSaudiRailway X Saudi Railway Company in