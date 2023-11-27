"سار" تحذّر من مواقع وحسابات وهمية تدّعي تمثيلها: تتحايل على الجمهور

وأضافت، لذا وجب التنويه بأنه لا تطلب الشركة أو أيٌّ من منسوبيها في أيِّ حالٍ من الأحوال أيَّ مقابلٍ مادي أو معلومات بنكية خلال عملية التقديم على أيٍّ من الشواغر الوظيفية، مشيرة إلى أن الموقع الرسمي للشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار": www.sar.com.sa