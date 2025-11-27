"الموارد البشرية": أنماط العمل الحديثة تعزز تمكين المرأة ومشاركتها الاقتصادية

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن أنماط العمل الحديثة، مثل: العمل عن بُعد، والعمل المرن، والعمل الحر، تُعد من أبرز الأدوات الاستراتيجية التي ساهمت في تمكين المرأة السعودية وتعزيز مشاركتها الاقتصادية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.