غرفة مكة وبنك التنمية الاجتماعية يطلقان مبادرة لتمويل رواد الأعمال بالعاصمة المقدسة

أطلقت الغرفة التجارية بمكة المكرمة ممثلة في مركز ريادة الأعمال مع بنك التنمية الاجتماعية مبادرة نوعية؛ تستهدف دعم وتمكين رواد ورائدات الأعمال بالعاصمة المقدسة، من خلال منتج "تمويل رواد الأعمال"، وهو منتج إلكتروني تمويلي طويل الأجل يهدف إلى مساعدة أصحاب الأفكار والمشاريع الناشئة على تحويل شغفهم إلى مشاريع ناجحة تسهم في تنمية الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل مستدامة.