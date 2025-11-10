غرفة مكة وبنك التنمية الاجتماعية يطلقان مبادرة لتمويل رواد الأعمال بالعاصمة المقدسة

أطلقت الغرفة التجارية بمكة المكرمة ممثلة في مركز ريادة الأعمال مع بنك التنمية الاجتماعية مبادرة نوعية؛ تستهدف دعم وتمكين رواد ورائدات الأعمال بالعاصمة المقدسة، من خلال منتج "تمويل رواد الأعمال"، وهو منتج إلكتروني تمويلي طويل الأجل يهدف إلى مساعدة أصحاب الأفكار والمشاريع الناشئة على تحويل شغفهم إلى مشاريع ناجحة تسهم في تنمية الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل مستدامة.
ويأتي هذا التعاون في إطار حرص الغرفة التجارية والبنك على تعزيز ثقافة العمل الحر، وتوفير أدوات تمويلية مرنة تسهم في دعم بيئة ريادة الأعمال بمنطقة مكة المكرمة.
ويتيح المنتج للمستفيدين الحصول على تمويل يبدأ من (50) ألف ريال ويصل إلى (500) ألف ريال سعودي، وفق شروط ميسرة وإجراءات إلكترونية متكاملة دون الحاجة إلى مراجعة فروع البنك.
ويمنح البرنامج فترات سداد تمتد حتى 9 سنوات، مع فترة سماح تصل إلى 12 شهرًا، فيما تبلغ الرسوم الإدارية 7% ورسوم الخدمة السنوية 1% فقط.
ويستهدف المنتج المواطنين والمواطنات من رواد ورائدات الأعمال الراغبين في تأسيس مشاريعهم أو تطويرها داخل العاصمة المقدسة، بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي المحلي وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.