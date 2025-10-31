133 مليار ريال حصيلة اتفاقيات ختام ملتقى الصحة العالمي 2025 بمشاركة 130 ألف زائر و2200 جهة

اختتم ملتقى الصحة العالمي 2025 أعماله في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، شمال العاصمة، تحت شعار "استثمر في الصحة"، برعاية وزارة الصحة، وبدعم من برنامج تحوّل القطاع الصحي، وتنظيم شركة تحالف، المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وصندوق الفعاليات الاستثماري، وشركة إنفورما العالمية.
وشهد الملتقى في يومه الختامي توقيع اتفاقيات واستثمارات تجاوزت قيمتها 133 مليار ريال سعودي، ما يعكس النمو المتسارع لقطاع الرعاية الصحية في المملكة، ومكانتها كوجهة جاذبة للمستثمرين والمبتكرين وقادة الصحة حول العالم.
وأكد معالي نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير، المهندس عبدالعزيز بن حمد الرميح، أن الملتقى يُعد الحدث الصحي الأسرع نموًا في العالم للعام الثاني على التوالي، مشيرًا إلى تميّز نسخة هذا العام بنوعية الحضور وتزايد اهتمام المستثمرين الدوليين والمحليين.
وأضاف أن مستوى المتحدثين والفعاليات التي جمعت رؤساء تنفيذيين وقادة صحة عالميين، يعكس قدرة المملكة على الدمج بين الحجم والجودة، ما يجعل الملتقى منصة رائدة في قطاع الرعاية الصحية العالمي.
وتضاعفت قيمة الاتفاقيات بين جهات القطاع الخاص ست مرات مقارنة بالعام الماضي، ومن أبرزها اتفاقية بقيمة 31 مليار ريال لتطوير البنية التحتية للمستشفيات، وأكثر من 12 مليار ريال لصناديق رأس المال الجريء، وقرابة 2.3 مليار ريال لقطاع علوم الحياة.
كما أُعلن عن شراكات استراتيجية في مجال الصحة الرقمية، أبرزها بين شركات HUMAIN وLean وGoogle Cloud، ضمن جهود المملكة لبناء منظومة صحية رقمية عالمية.
وشهد الملتقى مشاركة أكثر من 600 متحدث من أبرز القيادات الصحية عالميًا، وأكثر من 2200 جهة عارضة، واستقطب أكثر من 130 ألف زائر، بينهم 300 متحدث دولي، مع زيادة بنسبة 54% في عدد الزوار الدوليين مقارنة بالعام الماضي.
وركزت جلسات اليوم الختامي على ابتكار الأنظمة الصحية المستقبلية، خاصة في مجالات "الرعاية القائمة على القيمة" و"التقنيات الصحية الحديثة"، حيث أكد المتحدثون أن قيمة الرعاية الصحية تشمل العدالة في الوصول وتحسين جودة الحياة، في إطار رؤية السعودية 2030.
وشهد الملتقى تتويج الفائزين في مسابقة "الجيل القادم"، برعاية Persivia، بمشاركة 20 شركة ناشئة من أكثر من 10 دول، وفازت شركة Exoheal بجائزة تجاوزت 100 ألف ريال عن ابتكارها قفازًا روبوتيًا لإعادة تأهيل مرضى شلل اليد.
كما تُوّج فريق Vitrac بالمركز الأول في تحدي "عِش بصحة للشباب"، بدعم من وزارة الصحة ورعاية Roche، بمشاركة 117 فريقًا طلابيًا قدموا حلولًا مبتكرة في مجالات الصحة النفسية والتغذية والنشاط البدني.
وأكدت رايتشل ستورجس، نائب الرئيس الأول في شركة تحالف، أن نسخة هذا العام سجّلت أعلى نسبة مشاركة دولية، وحجم شراكات وجودة ابتكارات غير مسبوقة، مما يعزز موقع المملكة مركزًا عالميًا للتميز والتحول في الرعاية الصحية.
واختُتمت فعاليات الملتقى بتكريم شركاء النجاح من القطاعين العام والخاص، من ضمنهم شركة الصحة القابضة، وشركة نوبكو، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ودلة الصحية، ومستشفيات الحياة الوطنية، وشركة Lean، وشركة stc، إضافة إلى شركة التعاونية للتأمين وWuXi AppTec، وعدد من الرعاة والشركاء.
ومع إسدال الستار على نسخة هذا العام، تتواصل الاتفاقيات والحوارات التي انطلقت خلال أيام الملتقى، فيما تتجه الأنظار إلى "ملتقى الصحة العالمي 2026" الذي سيُقام مجددًا في الرياض لرسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية.