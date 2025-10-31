133 مليار ريال حصيلة اتفاقيات ختام ملتقى الصحة العالمي 2025 بمشاركة 130 ألف زائر و2200 جهة

واختُتمت فعاليات الملتقى بتكريم شركاء النجاح من القطاعين العام والخاص، من ضمنهم شركة الصحة القابضة، وشركة نوبكو، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ودلة الصحية، ومستشفيات الحياة الوطنية، وشركة Lean، وشركة stc، إضافة إلى شركة التعاونية للتأمين وWuXi AppTec، وعدد من الرعاة والشركاء.