أمير القصيم يوقع اتفاقية لإنشاء مركز الخويطر للغسيل الكلوي

وأشار إلى أن ذلك عزز من توهج المنطقة في شتى المجالات، مؤكدًا أن مركز الغسيل الكلوي يحتوي على ثلاثين سريراً لخدمة المرضى وفق أحدث الأجهزة التقنية والأنظمة الرقمية التي ستخدم المرضى وتسهل من عملية علاجهم.