أمير القصيم يوقع اتفاقية لإنشاء مركز الخويطر للغسيل الكلوي

رعى أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، وبحضور وزير الصحة فهد الجلاجل توقيع اتفاقية بين جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة والتجمع الصحي بالقصيم مع المهندس عثمان بن حمد الخويطر، وذلك لإنشاء مركز عثمان الخويطر للغسيل الكلوي بمستشفى الملك سعود بعنيزة بتكلفة سبعة ملايين ريال.
ومثل الجمعية في التوقيع رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن السليم، فيما مثل التجمع الصحي الرئيس التنفيذي الدكتور سلطان الشايع والمهندس عثمان الخويطر طرفاً ثالثاً في التوقيع.
وبارك أمير المنطقة هذه الاتفاقية التي ستساهم في خدمة المرضى والتخفيف من معاناتهم، مثمناً للجمعية دورها في دعم القطاع الصحي لتحقيق جودة لحياة وللمهندس الخويطر مبادرته وإحساسه المجتمعي العالي وغير المستغرب.
وقدّم محافظ عنيزة رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء المرضى عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، جزيل شكره لأمير المنطقة على دعمه اللامحدود لكافة الأنشطة وحرصه الدائم على كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن.
وأشار إلى أن ذلك عزز من توهج المنطقة في شتى المجالات، مؤكدًا أن مركز الغسيل الكلوي يحتوي على ثلاثين سريراً لخدمة المرضى وفق أحدث الأجهزة التقنية والأنظمة الرقمية التي ستخدم المرضى وتسهل من عملية علاجهم.