الصحة النفسية: قلّّة شرب الماء تسبّب تقلُّبات بالمزاج وصعوبة في التركيز

وأوضح المركز عبر حسابه في تويتر، أن شرب الماء يساعد على تجنُّب مشكلات في الصحة النفسية مرتبطة بالجفاف؛ ومنها: صعوبة القدرة على التركيز والتفكير بشكل جيد، والتعرُّض لتقلُّبات المزاج التي تعرّضك لمواقف سلبية، والشعور بالتعب والإرهاق؛ ما يؤثّر على الصحة النفسية، وكذلك الشعور بالصداع، خاصة في ساعات الصيام نهارًا.