الصحة النفسية: قلّّة شرب الماء تسبّب تقلُّبات بالمزاج وصعوبة في التركيز

قال المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية: إن الجسم يحتاج من 6 إلى 8 أكواب من الماء يوميًّا، وخلال شهر رمضان يمتنع الفرد عن الطعام والشراب طوال ساعات النهار؛ ما يعني ضرورة شرب الكميات اللازمة من الماء بعد الغروب وخلال السحور، مع عدم الإفراط في شربها بشكل متتابع.
وأوضح المركز عبر حسابه في تويتر، أن شرب الماء يساعد على تجنُّب مشكلات في الصحة النفسية مرتبطة بالجفاف؛ ومنها: صعوبة القدرة على التركيز والتفكير بشكل جيد، والتعرُّض لتقلُّبات المزاج التي تعرّضك لمواقف سلبية، والشعور بالتعب والإرهاق؛ ما يؤثّر على الصحة النفسية، وكذلك الشعور بالصداع، خاصة في ساعات الصيام نهارًا.