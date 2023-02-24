تعليم سراة عبيدة ينهي استعداداته لاختبارات 19 ألف طالب وطالبة.. الأحد المقبل

أنهت إدارة تعليم سراة عبيدة استعداداتها للاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1444هـ؛ حيث سينتظم أكثرُ من ١٩ ألف طالب وطالبة، في جميع المراحل الدراسية حضوريًّا.
ويدخل جميع الطلاب والطالبات إلى قاعات الاختبارات، صباح الأحد المقبل، لأداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني، وسط استعدادات مكثَّفة.
من جهته أكّد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة، الدكتور حسن بن محمد العلكمي؛ اكتمال جميع الاستعدادات لانطلاق الاختبارات النهائية في جميع مدارس المحافظة التعليمية "بنين وبنات"، في أجواء مهيَّأة، لتنعكس إيجابًا على أدائهم في ورقة الامتحان.
وقال "العلكمي": تم تشكيل لجان لمتابعة سير الاختبارات، وتم اعتماد خططٍ للمتابعة الميدانية من جميع القيادات التعليمية والإشرافية، والمشرفين والمشرفات من إدارة التعليم، ومكتب التعليم بالفرشة؛ لزيارة المدارس ومتابعة سير الاختبارات، والتأكد من سيرها بالشكل الصحيح، ومراعاة الفروق الفردية، وشمولية الأسئلة للمنهج الدراسي ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المنظمة لبناء الأسئلة، مع متابعة أعمال الكنترول واللجان والسجلات المنظمة للعمل في المدارس، ورصد كل الملاحظات في استمارة معدّة مسبقًا لتنظيم سير الاختبارات؛ لتتم دراستها لاحقًا من اللجان المعنية، وتقديم التغذية الراجعة للمعلمين والمعلمات للاستفادة منها مستقبلًا.
وشدّد على ضرورة تجنُّب العوائق التي قد تظهر أثناء الزيارة؛ لتحقيق التهيئة النفسية والتربوية لأبنائنا الطلاب والطالبات أثناء الاختبارات.
ووجّه مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة رسالةً لأبنائه الطلاب والطالبات بالحرص على الجدّ والاجتهاد، واستغلال أوقاتهم في المذاكرة والمراجعة؛ للحصول على أعلى الدرجات التي تؤهّلهم، بإذن الله، للوصول إلى التفوُّق الدراسي.
وأوصى بضرورة المحافظة على الكتب الدراسية وعدم إهمالها أو رميها في الممرّات والساحات، مؤكدًا على مديري ومديرات المدارس متابعة ذلك، وتجهيز الأماكن المناسبة لحفظ الكتب الدراسية، ووجّههم بضرورة تسجيل نتائج الطلاب والطالبات أولًا بأول عبر النظام المركزي "نور".