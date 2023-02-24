تعليم سراة عبيدة ينهي استعداداته لاختبارات 19 ألف طالب وطالبة.. الأحد المقبل

وقال "العلكمي": تم تشكيل لجان لمتابعة سير الاختبارات، وتم اعتماد خططٍ للمتابعة الميدانية من جميع القيادات التعليمية والإشرافية، والمشرفين والمشرفات من إدارة التعليم، ومكتب التعليم بالفرشة؛ لزيارة المدارس ومتابعة سير الاختبارات، والتأكد من سيرها بالشكل الصحيح، ومراعاة الفروق الفردية، وشمولية الأسئلة للمنهج الدراسي ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المنظمة لبناء الأسئلة، مع متابعة أعمال الكنترول واللجان والسجلات المنظمة للعمل في المدارس، ورصد كل الملاحظات في استمارة معدّة مسبقًا لتنظيم سير الاختبارات؛ لتتم دراستها لاحقًا من اللجان المعنية، وتقديم التغذية الراجعة للمعلمين والمعلمات للاستفادة منها مستقبلًا.