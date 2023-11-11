"900" ألف طالب وطالبة.. "تعليم الرياض" تُنهي استعداداتها لاختبارات الفصل الأول

وشدّد على أهمية الشراكة بين المدرسة والأسرة في متابعة الأبناء، لافتًا الانتباهَ إلى عدد من التوجيهات والتعليمات المتعلّقة بالاختبارات؛ ومنها: الحرص على الحضور المبكّر قبل موعد الاختبار بوقتٍ كافٍ، والتأكد من زمن ومكان الاختبار، والاستعانة بالله، والتوكل عليه، والمحافظة على الهدوء مع بدء الاختبار، وقراءة الأسئلة بعناية قبل الإجابة، والمراجعة المتأنّية لورقة الإجابة قبل تسليمها.