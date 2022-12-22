"أمير الشرقية" يلتقي الطالبة "جواهر بوبشيت" التي ألقت خطاب افتتاح جامعة اليمامة

الْتقى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة أمس الأربعاء، جواهر بنت جميل بوبشيت الطالبة بجامعة اليمامة التي ألقت كلمة طلاب وطالبات الجامعة بمناسبة الافتتاح.
وأشاد أمير الشرقية بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- من دعم واهتمام بقطاع التعليم، وما سخرته من إمكانيات؛ إيمانًا منها بما لهذا القطاع من أهمية في مسيرة التنمية؛ مشددًا على أن التميز هو وسيلة للتحفيز وتكريم المتميزين وليست غايةً في حد ذاته.
وبيّن أن المتميز يجب أن يواصل مسيرته، ويسهم في نشر ثقافة التميز لزملائه؛ مؤكدًا أن التميز ثقافة تبدأ من العائلة وتمر بالمَحضن التعليمي، وتنتهي بإيجاد مجتمع حريص على التميز والمنافسة؛ متمنيًا للطالبة جواهر التوفيق.
وهنّأ أمير المنطقة، الطالبة "جواهر" على تفوقها العلمي وحصولها على نسبة (98.93)%؛ مؤكدًا أن هذا التمييز هو ثمرة للحرص والمتابعة المستمرة من الطالبة ومن أسرتها ومن جميع عناصر العملية التعليمية التي ساهمت في إعدادها للوصول إلى هذه التميز في الإلقاء والخطابة.
جدير بالذكر أن الطالبة "جواهر"، وفي أول مشاركة لها حققت مؤخرًا ضمن فريق الجامعة المركز الثاني في مسابقة الخطابة البيئية بين الكليات والجامعات باللغة الإنجليزية الدورة الـ22، والتي تنظمها مجموعة عمل الإمارات للبيئة في إمارة دبي خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 24 نوفمبر 2022، والتي اختتمت مؤخرًا بمشاركة 490 طالبًا وطالبة من 10 دول عربية شكّلوا 73 فريقًا، تنافست لأول مرة على مدار 4 أيام في مجمع دبي للمعرفة.
وقدّم جميل بن محمد بوبشيت، شكره وتقديره لأمير الشرقية على ما تَفَضل به من توجيهات كريمة ونصائح للابنة "جواهر"؛ مؤكدًا أن هذا ديدن قيادة هذه البلاد التي تحرص على تكريم المتميزين، وتحفيزهم لبذل المزيد في سبيل رفعة هذا الوطن؛ سائلًا الله أن يحفظه ويجزيه خير الجزاء.