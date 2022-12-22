"أمير الشرقية" يلتقي الطالبة "جواهر بوبشيت" التي ألقت خطاب افتتاح جامعة اليمامة

جدير بالذكر أن الطالبة "جواهر"، وفي أول مشاركة لها حققت مؤخرًا ضمن فريق الجامعة المركز الثاني في مسابقة الخطابة البيئية بين الكليات والجامعات باللغة الإنجليزية الدورة الـ22، والتي تنظمها مجموعة عمل الإمارات للبيئة في إمارة دبي خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 24 نوفمبر 2022، والتي اختتمت مؤخرًا بمشاركة 490 طالبًا وطالبة من 10 دول عربية شكّلوا 73 فريقًا، تنافست لأول مرة على مدار 4 أيام في مجمع دبي للمعرفة.