تسجيل نمو تجاوز 380% على طلبات "البناء المستدام" خلال النصف الأول من 2022

ويقدم البرنامج سلسلة من الخدمات الأخرى مثل خدمة (فحص جودة تنفيذ البناء) والتي تعمل على تمكين المستفيد المقبل على البناء، سواءً من المطورين العقاريين أو الأفراد، من التحقق من جودة وسلامة عمليات البناء عبر آلية للفحص من قبل مهندسين فاحصين معتمدين، حيث تحصل الوحدة السكنية على شهادة جودة البناء بعد اكتمال بنائها وتجاوز مراحل الفحص بنجاح، كما يقدم خدمة (فحص المباني الجاهزة) التي تمكن المستفيد الراغب بشراء أو استئجار مبنى من التحقق من جودته وسلامته، وذلك عبر آلية الفحص البصري من قبل مهندسين معتمدين للكشف عن العيوب الظاهرة في المباني الجاهزة، وبموجب هذا الفحص يتم إصدار تقرير لحالة الوحدة السكنية، بالإضافة إلى خدمة (فحص جودة التزام المقاولين بالتصنيف) والتي تقدم تقارير عن مدى التزام المقاول بمعايير الجودة والسلامة والمحافظة على المشهد الحضري، والإسهام في تصنيف المقاولين للحصول على مشاريع نوعية، ويتضمن التقرير التأكد من متطلبات السلامة وحماية الموقع، وسلامة البيئة، والصحة المهنية.