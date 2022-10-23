"الحبوب" تصرف مستحقات الدفعة التاسعة عشرة لمزارعي القمح المحلي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، صرف مستحقات الدفعة التاسعة عشرة من مزارعي القمح المحلي، للذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم هذا الموسم 1443 / 1444هـ، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.
وبلغ إجمالي ما تمّ إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (19.155.423) ريالاً، لصافي كمية مستلمة (10.568) طناً، وذلك لـ (21) مزارعاً، فيما بلغت الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (536.122) طناً لـ (1759) مزارعاً، وبلغ إجمالي ما تمّ صرفه (919.441.709) ريالات.
ونظراً لقرب إقفال الموسم، دعت المؤسسة، المزارعين، إلى سرعة إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم؛ ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.