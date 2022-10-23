"الحبوب" تصرف مستحقات الدفعة التاسعة عشرة لمزارعي القمح المحلي

وبلغ إجمالي ما تمّ إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (19.155.423) ريالاً، لصافي كمية مستلمة (10.568) طناً، وذلك لـ (21) مزارعاً، فيما بلغت الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (536.122) طناً لـ (1759) مزارعاً، وبلغ إجمالي ما تمّ صرفه (919.441.709) ريالات.