"الجاسر" يقف على استعدادات مغادرة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز

وأوضح أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية بدأت -ولله الحمد- في قطاعاتها كل الاستعداد لتنفيذ العمليات التشغيلية لمرحلة عودة الحجاج إلى بلدانهم ومناطقهم وفق الخطط المعتمدة، كما جندت إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن في رحلات العودة، منوهًا بمستوى التنسيق الرفيع بين مختلف القطاعات الحكومية والأهلية المعنية بنقل وخدمة ضيوف الرحمن، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسات الدولة للعناية بضيوف الرحمن.