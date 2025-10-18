solutions by stc تختتم مشاركتها في جايتكس العالمي 2025 مؤكدة ريادتها في تمكين التحول الرقمي

اختتمت solutions by stc ، الشركة الرائدة في تمكين التحول الرقمي في المملكة والمنطقة، مشاركتها الاستثنائية في جايتكس العالمي بمدينة دبي، مجسّدةً استراتيجية مجموعة stc القائمة على التمكين الرقمي وريادة الابتكار. وعلى مدى خمسة أيام، قدّمت الشركة تجربة رقمية متكاملة أعادت من خلالها تعريف مفاهيم المدن المعرفية، عبر تطوير بنى تحتية رقمية توظّف تقنيات التوأمة الرقمية والذكاء الاصطناعي لتمكين تحليل البيانات في مرافق المدينة، وتعزيز الاستدامة والكفاءة التشغيلية في القطاعات الحيوية.
وخلال مشاركتها، استعرضت solutions by stc مجموعة من الحلول الذكية في مجالات إدارة الحشود والرياضة والترفيه، من خلال تجربة رقمية تبدأ من حجز التذاكر وصولًا إلى التفاعل داخل الملاعب، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان سلامة الزوار ورفع جودة التجربة، كما سلطت الضوء على حلولها المتقدمة في مجالات الأتمتة والتحول التشغيلي الذكي، مؤكدّة ريادتها في قطاع تعهيد الأعمال (BPO) عبر شركة upsource by solutions التي تمكّن رواد الأعمال من تسريع نموهم، وتعزيز كفاءة أعمالهم من خلال خدمات التعهيد الخارجي المتخصصة.
وتوّجت المشاركة بتوقيع عدد من الشراكات والاتفاقيات الاستراتيجية مع جهات حكومية وشركات عالمية، تعكس التزام الشركة بدعم نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بوصفه ركيزة لدفع عجلة الابتكار الوطني. ومع ختام فعاليات المعرض، تواصل solutions by stc مسيرتها كمُمكّن رئيسي للتحول الرقمي، مساهمةً في بناء مدن معرفية ترتقي بجودة الحياة، وتدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في جعل المملكة مركزًا عالميًا للابتكار والتقنية.