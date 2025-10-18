solutions by stc تختتم مشاركتها في جايتكس العالمي 2025 مؤكدة ريادتها في تمكين التحول الرقمي

وخلال مشاركتها، استعرضت solutions by stc مجموعة من الحلول الذكية في مجالات إدارة الحشود والرياضة والترفيه، من خلال تجربة رقمية تبدأ من حجز التذاكر وصولًا إلى التفاعل داخل الملاعب، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان سلامة الزوار ورفع جودة التجربة، كما سلطت الضوء على حلولها المتقدمة في مجالات الأتمتة والتحول التشغيلي الذكي، مؤكدّة ريادتها في قطاع تعهيد الأعمال (BPO) عبر شركة upsource by solutions التي تمكّن رواد الأعمال من تسريع نموهم، وتعزيز كفاءة أعمالهم من خلال خدمات التعهيد الخارجي المتخصصة.