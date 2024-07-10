حتى 10 أغسطس وخصومات تصل لـ 70%.. إطلاق حملة "عروض صيف جدة"

وكانت الهيئة السعودية للسياحة قد أطلقت -في وقت سابق- برنامج صيف السعودية 2024 تحت شعار "تراها" الذي يستمر حتى آخر شهر سبتمبر في 7 وجهات سياحية متنوعة، هي: عسير، والباحة، والطائف، ووجهة جديدة هي البحر الأحمر، بجانب جدة والرياض والعلا، ويضم البرنامج أكثر من 550 منتجاً سياحياً و150 عرضاً خاصاً لمختلف الفئات من العائلات والأطفال، ومحبّي المغامرة، والباحثين عن السياحة الفاخرة والاستجمام، والمهتمين بالثقافة والتاريخ.