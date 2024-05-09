الرياض.. اختتام فعاليات مهرجان الألبان والأغذية في الخرج بمشاركة مجتمعية واسعة

اختتم في الخرج مهرجان الألبان والأغذية، الذي نظّمته أمانة منطقة الرياض ضمن نطاق بلدية الخرج.
وصاحب المهرجانَ العديدُ من الفعاليات والأنشطة والعروض على مدى 10 أيام بمركز احتفالات بلدية الخرج، شملت عددًا من الفعاليات والأنشطة النوعية؛ حيث خصّصت 12 منطقة؛ منها مشروع الخرج الزراعي، ومتحف الخرج الزراعي، والحديقة الترفيهية والألعاب والمنطقة المحمية والسوق الشعبي، ومنطقة الكافيهات والمطاعم، إضافة إلى الخيمة الرئيسية التي شاركت فيها أكثر من 130 جهة مختلفة من القطاعين الحكومي والخاص.
وتميزت الفعاليات بالجاذبية؛ حيث زار المهرجانَ أكثرُ من مائة وسبعين ألف زائر من جميع سكان المنطقة، وكان التفاعل مع المسرح والبرامج الترفيهية لافتًا، إضافة إلى البرامج الغنائية، والعروض الاستعراضية. ونُظّم المهرجان بطريقة إبداعية شملت المحافظة على التراث وتوظيف التقنية في تصميم العروض والممرات، ومناطق الترفيه؛ مما انعكس على سلاسة التنقل، والوصول إلى المهرجان.
يذكر أن الأمانة عملت على تجهيز مكان الاحتفال، وتهيئة المرافق، والمواقف، وأعمال السفلتة، والرصف، وتجهيز ساحة العروض، واكتمال الخدمات البيئية، الصحية، الخدمية؛ مما أسهم في نجاح المهرجان؛ تحقيقًا لإستراتيجية الأمانة في رفع جودة الحياة، وتقديم خدمات نوعية للسكان بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.