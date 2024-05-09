الرياض.. اختتام فعاليات مهرجان الألبان والأغذية في الخرج بمشاركة مجتمعية واسعة

وصاحب المهرجانَ العديدُ من الفعاليات والأنشطة والعروض على مدى 10 أيام بمركز احتفالات بلدية الخرج، شملت عددًا من الفعاليات والأنشطة النوعية؛ حيث خصّصت 12 منطقة؛ منها مشروع الخرج الزراعي، ومتحف الخرج الزراعي، والحديقة الترفيهية والألعاب والمنطقة المحمية والسوق الشعبي، ومنطقة الكافيهات والمطاعم، إضافة إلى الخيمة الرئيسية التي شاركت فيها أكثر من 130 جهة مختلفة من القطاعين الحكومي والخاص.